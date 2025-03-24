Тест з ПДР — чи дозволений маневр, 70% помиляються

Так можна? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень Правил дорожнього руху. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати маневр по зазначеній траєкторії в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо маневр буде завершено до повороту. Заборонено

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір випередити червону машину, що рухається повільно. На ділянці встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено", який забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менш як 30 км/год.

Ще один знак 1.1 "Небезпечний поворот праворуч" поза населеними пунктами попереджає про заокруглення дороги радіусом менш як 500 м та встановлюється на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки. А згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на крутих поворотах забороняється.

Все вищенаведене беззаперечно забороняє водієві жовтого автомобіля виконувати обгін, але він й не збирається нікого обганяти.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

В зображеній на малюнку ситуації водій жовтого авто, випереджаючи червону машину, не виїжджає на зустрічну смугу, якою, до речі рухається вантажівка.

Правильна відповідь №1

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