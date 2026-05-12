Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Каверзний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Каверзний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 20:40
Каверзний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Схеми руху авто на мосту та під мостом. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про обгін транспортних засобів. На мосту водій жовтого авто має намір випередити синю машину, водночас під мостом водій червоного автомобіля йде на обгін білого авто. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва порушують.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено на мостах, естакадах та шляхопроводах. Але водій жовтого авто на мосту не виконує обгін.

Читайте також:

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

В зображеній на малюнку ситуації водій жовтого авто, випереджаючи синю машину, не виїжджає на зустрічну смугу. Отже, йдеться не про обгін, а про випередження, яке на мостах не заборонено.

Стосовно водія червоного автомобіля, то про заборону обгону під мостами у правилах взагалі не йдеться.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації