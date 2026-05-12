Каверзний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про обгін транспортних засобів. На мосту водій жовтого авто має намір випередити синю машину, водночас під мостом водій червоного автомобіля йде на обгін білого авто. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують правила.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено на мостах, естакадах та шляхопроводах. Але водій жовтого авто на мосту не виконує обгін.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".
В зображеній на малюнку ситуації водій жовтого авто, випереджаючи синю машину, не виїжджає на зустрічну смугу. Отже, йдеться не про обгін, а про випередження, яке на мостах не заборонено.
Стосовно водія червоного автомобіля, то про заборону обгону під мостами у правилах взагалі не йдеться.
Правильна відповідь №4
