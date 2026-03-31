Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя четвертим
Задача з теми про проїзд перехресть на визначення черговості руху транспортних засобів. На складному нерегульованому перехресті у лісі зустрілися одразу пʼять транспортних засобів. Водій трактора та мотоцикліст повертають праворуч, а водії білого, жовтого та червоного автомобілів рухаються прямо. Хто з них залишить перехрестя четвертим у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Мотоцикліст.
- Водій трактора.
Розбір задачі
Трактор виїжджає з ґрунтової дороги, яка за пунктом 1.10 ПДР є другорядною щодо дороги з покриттям. Отже, тракторист проїде перехрестя останнім.
Всі інші учасники перебувають на рівнозначних дорогах, тому мають керуватися пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Таким чином першим проїде водій білої машини, адже у нього немає перешкоди праворуч. Другим — жовте авто, адже після проїзду білого автомобіля перешкода праворуч для нього зникає. Третім рушить мотоцикліст (зникає перешкода після жовтого авто), а четвертим — водій червоної машини (зникає перешкода після мотоцикліста).
Правильна відповідь №3
