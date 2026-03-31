Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя четвертим

Дата публікації: 31 березня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя четвертим
Схема руху пʼяти ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть на визначення черговості руху транспортних засобів. На складному нерегульованому перехресті у лісі зустрілися одразу пʼять транспортних засобів. Водій трактора та мотоцикліст повертають праворуч, а водії білого, жовтого та червоного автомобілів рухаються прямо. Хто з них залишить перехрестя четвертим у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Водій червоного автомобіля.
  4. Мотоцикліст.
  5. Водій трактора.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Трактор виїжджає з ґрунтової дороги, яка за пунктом 1.10 ПДР є другорядною щодо дороги з покриттям. Отже, тракторист проїде перехрестя останнім.

Всі інші учасники перебувають на рівнозначних дорогах, тому мають керуватися пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином першим проїде водій білої машини, адже у нього немає перешкоди праворуч. Другим — жовте авто, адже після проїзду білого автомобіля перешкода праворуч для нього зникає. Третім рушить мотоцикліст (зникає перешкода після жовтого авто), а четвертим — водій червоної машини (зникає перешкода після мотоцикліста).

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
