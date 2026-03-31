Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток четвертым

Схема движения пяти ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков на определение очередности движения транспортных средств. На сложном нерегулируемом перекрестке в лесу встретились сразу пять транспортных средств. Водитель трактора и мотоциклист поворачивают направо, а водители белого, желтого и красного автомобилей движутся прямо. Кто из них покинет перекресток четвертым в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Мотоциклист. Водитель трактора.

Разбор задачи

Трактор выезжает с грунтовой дороги, которая по пункту 1.10 ПДД является второстепенной относительно дороги с покрытием. Следовательно, тракторист проедет перекресток последним.

Все остальные участники находятся на равнозначных дорогах, поэтому должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

Читайте также:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом первым проедет водитель белой машины, ведь у него нет помехи справа. Вторым — желтое авто, ведь после проезда белого автомобиля помеха справа для него исчезает. Третьим двинется мотоциклист (исчезает помеха после желтого авто), а четвертым — водитель красной машины (исчезает помеха после мотоциклиста).

Правильный ответ №3

