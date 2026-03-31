Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток четвертым
Задача по теме о проезде перекрестков на определение очередности движения транспортных средств. На сложном нерегулируемом перекрестке в лесу встретились сразу пять транспортных средств. Водитель трактора и мотоциклист поворачивают направо, а водители белого, желтого и красного автомобилей движутся прямо. Кто из них покинет перекресток четвертым в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Мотоциклист.
- Водитель трактора.
Разбор задачи
Трактор выезжает с грунтовой дороги, которая по пункту 1.10 ПДД является второстепенной относительно дороги с покрытием. Следовательно, тракторист проедет перекресток последним.
Все остальные участники находятся на равнозначных дорогах, поэтому должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом первым проедет водитель белой машины, ведь у него нет помехи справа. Вторым — желтое авто, ведь после проезда белого автомобиля помеха справа для него исчезает. Третьим двинется мотоциклист (исчезает помеха после желтого авто), а четвертым — водитель красной машины (исчезает помеха после мотоциклиста).
Правильный ответ №3
