Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток четвертым

Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток четвертым

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 20:40
Схема движения пяти ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков на определение очередности движения транспортных средств. На сложном нерегулируемом перекрестке в лесу встретились сразу пять транспортных средств. Водитель трактора и мотоциклист поворачивают направо, а водители белого, желтого и красного автомобилей движутся прямо. Кто из них покинет перекресток четвертым в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Водитель красного автомобиля.
  4. Мотоциклист.
  5. Водитель трактора.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Трактор выезжает с грунтовой дороги, которая по пункту 1.10 ПДД является второстепенной относительно дороги с покрытием. Следовательно, тракторист проедет перекресток последним.

Все остальные участники находятся на равнозначных дорогах, поэтому должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом первым проедет водитель белой машины, ведь у него нет помехи справа. Вторым — желтое авто, ведь после проезда белого автомобиля помеха справа для него исчезает. Третьим двинется мотоциклист (исчезает помеха после желтого авто), а четвертым — водитель красной машины (исчезает помеха после мотоциклиста).

Правильный ответ №3

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации