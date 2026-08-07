Складний тест з ПДР: хто з водіїв має перевагу на ділянці дороги

Заплутаний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися іншим
Завдання з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля розвертається, водій білого їде прямо, а водій синього починає рух від узбіччя. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, білий, червоний.
- Синій автомобіль, червоний, білий.
- Білий автомобіль, червоний, синій.
- Білий автомобіль, синій, червоний.
- Червоний автомобіль, синій, білий.
- Червоний автомобіль, білий, синій.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій білого автомобіля рухається прямо без зміни напрямку руху.
Відповідно до пункту 10.4 ПДР, водій червоного автомобіля, виконуючи розворот поза перехрестям з лівої смуги, зобов'язаний дати дорогу зустрічним транспортним засобам, тобто білому авто.
Згідно з пунктом 10.1 ПДР, водій синього автомобіля перед початком руху від узбіччя повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Це зобов'язує його дати дорогу як білому, так і червоному авто.
Отже, першим проїде білий автомобіль, другим виконує розворот червона машина, а останнім розпочинає рух синє авто.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: