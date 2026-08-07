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Головна Авто Заплутаний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися іншим

Заплутаний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися іншим

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 20:40
Складний тест з ПДР: хто з водіїв має перевагу на ділянці дороги
Схеми руху авто на ділянці дороги. Малюнок: За! Правилами

Завдання з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля розвертається, водій білого їде прямо, а водій синього починає рух від узбіччя. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, білий, червоний.
  2. Синій автомобіль, червоний, білий.
  3. Білий автомобіль, червоний, синій.
  4. Білий автомобіль, синій, червоний.
  5. Червоний автомобіль, синій, білий.
  6. Червоний автомобіль, білий, синій.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На ділянці дороги водій білого автомобіля рухається прямо без зміни напрямку руху.

Відповідно до пункту 10.4 ПДР, водій червоного автомобіля, виконуючи розворот поза перехрестям з лівої смуги, зобов'язаний дати дорогу зустрічним транспортним засобам, тобто білому авто.

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Згідно з пунктом 10.1 ПДР, водій синього автомобіля перед початком руху від узбіччя повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Це зобов'язує його дати дорогу як білому, так і червоному авто.

Отже, першим проїде білий автомобіль, другим виконує розворот червона машина, а останнім розпочинає рух синє авто.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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