Складна задача ПДР: хто має дати дорогу на перехресті

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Білий автомобіль повертає ліворуч, червоний автомобіль — праворуч, а трамвай проїжджає прямо. Якому транспортному засобу повинен дати дорогу водій білої машини у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Лише водієві трамвая. Лише водієві червоного автомобіля. Має дати дорогу обом. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Перехрестя є регульованим, адже воно обладнане світлофорами, які працюють. Горить зелений сигнал, який дозволяє рух усім трьом водіям транспортних засобів.

Поширеною помилкою є спроба роз'їхатися за знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на головній дорозі знаходиться лише біле авто.

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Відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали світлофора скасовують вимоги знаків пріоритету. Тому під час роботи світлофора знаки пріоритету до уваги не беруться.

Згідно з пунктом 16.2 ПДР, якщо зелений сигнал світлофора дозволяє рух одночасно трамваю та нерейковим транспортним засобам, трамваю завжди надається перевага незалежно від напрямку його руху.

Відповідно до пункту 16.6 ПДР, повертаючи ліворуч на зелений сигнал світлофора, водій білого авто зобов'язаний дати дорогу червоній машині, що повертає праворуч у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь №3

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