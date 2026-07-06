Тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде

Схема маршрутів транспортних засобів перехрестям. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На ділянці сірий мікроавтобус проїжджає прямо, червоний автомобіль повертає праворуч, а синій — ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль і мікроавтобус, а потім синій автомобіль. Синій автомобіль, а потім червоний разом з мікроавтобусом. Червоний автомобіль, синій, мікроавтобус. Мікроавтобус, синій автомобіль, червоний.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками, на головній дорозі перебуває водій червоного автомобіля, тому він проїжджає перехрестя першим.

Сірий мікроавтобус та синій автомобіль знаходяться на другорядних дорогах і перебувають у рівнозначних умовах між собою.

Читайте також:

У такому разі проїзд регулюється правилом перешкоди праворуч. Позаяк синій автомобіль наближається до мікроавтобуса з правого боку, згідно з пунктом 16.12 ПДР, він має перевагу в русі. Мікроавтобус проїде останнім.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: