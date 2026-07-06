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Головна Авто Тест ПДР для досвідчених: яка черговість проїзду перехрестя

Тест ПДР для досвідчених: яка черговість проїзду перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 20:40
Тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде
Схема маршрутів транспортних засобів перехрестям. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На ділянці сірий мікроавтобус проїжджає прямо, червоний автомобіль повертає праворуч, а синій — ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль і мікроавтобус, а потім синій автомобіль.
  2. Синій автомобіль, а потім червоний разом з мікроавтобусом.
  3. Червоний автомобіль, синій, мікроавтобус.
  4. Мікроавтобус, синій автомобіль, червоний.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На нерегульованому перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками, на головній дорозі перебуває водій червоного автомобіля, тому він проїжджає перехрестя першим.

Сірий мікроавтобус та синій автомобіль знаходяться на другорядних дорогах і перебувають у рівнозначних умовах між собою.

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У такому разі проїзд регулюється правилом перешкоди праворуч. Позаяк синій автомобіль наближається до мікроавтобуса з правого боку, згідно з пунктом 16.12 ПДР, він має перевагу в русі. Мікроавтобус проїде останнім.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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