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Главная Авто Тест ПДД для опытных: какой порядок проезда перекрестка

Тест ПДД для опытных: какой порядок проезда перекрестка

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 20:40
Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет
Схема маршрутов транспортных средств на перекрестках. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков. На участке серый микроавтобус едет прямо, красный автомобиль поворачивает направо, а синий — налево. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Красный автомобиль и микроавтобус, а затем синий автомобиль.
  2. Синий автомобиль, а затем красный вместе с микроавтобусом.
  3. Красный автомобиль, синий, микроавтобус.
  4. Микроавтобус, синий автомобиль, красный.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, на главной дороге находится водитель красного автомобиля, поэтому он проезжает перекресток первым.

Серый микроавтобус и синий автомобиль находятся на второстепенных дорогах и находятся в равнозначных условиях друг относительно друга.

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В таком случае проезд регулируется правилом помехи справа. Поскольку синий автомобиль приближается к микроавтобусу с правой стороны, согласно пункту 16.12 ПДД, он имеет преимущество в движении. Микроавтобус проедет последним.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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