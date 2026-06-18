Тест ПДР про проїзд перехресть: третина водіїв помиляється

Тест ПДР на перехресті: хто кого повинен пропускати
Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті велосипедист проїжджає прямо, пішохідка переходить дорогу, синє авто повертає праворуч, а червоне — ліворуч. Кому має дати дорогу водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедисту та пішоходу.
- Лише велосипедисту.
- Лише зустрічному автомобілю.
- Лише пішоходу.
- Має дати дорогу всім.
- Має проїхати першим.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 16.2 ПДР, на будь-яких перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо у попутному напрямку.
Отже, водій синього автомобіля має пропустити велосипедиста та пішохідку. Але він не повинен давати дорогу червоній машині, позаяк повертає праворуч, а водій у зустрічному напрямку — ліворуч. Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: