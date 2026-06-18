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Головна Авто Тест ПДР на перехресті: хто кого повинен пропускати

Тест ПДР на перехресті: хто кого повинен пропускати

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 20:40
Тест ПДР про проїзд перехресть: третина водіїв помиляється
Схема руху ТЗ та пішохідки на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті велосипедист проїжджає прямо, пішохідка переходить дорогу, синє авто повертає праворуч, а червоне — ліворуч. Кому має дати дорогу водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Велосипедисту та пішоходу.
  2. Лише велосипедисту.
  3. Лише зустрічному автомобілю.
  4. Лише пішоходу.
  5. Має дати дорогу всім.
  6. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто кого пропускає

Згідно з пунктом 16.2 ПДР, на будь-яких перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо у попутному напрямку.

Отже, водій синього автомобіля має пропустити велосипедиста та пішохідку. Але він не повинен давати дорогу червоній машині, позаяк повертає праворуч, а водій у зустрічному напрямку — ліворуч. Читаємо пункт 16.13 ПДР:

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"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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