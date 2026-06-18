Тест ПДР про проїзд перехресть: третина водіїв помиляється

Схема руху ТЗ та пішохідки на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті велосипедист проїжджає прямо, пішохідка переходить дорогу, синє авто повертає праворуч, а червоне — ліворуч. Кому має дати дорогу водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Велосипедисту та пішоходу. Лише велосипедисту. Лише зустрічному автомобілю. Лише пішоходу. Має дати дорогу всім. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 16.2 ПДР, на будь-яких перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо у попутному напрямку.

Отже, водій синього автомобіля має пропустити велосипедиста та пішохідку. Але він не повинен давати дорогу червоній машині, позаяк повертає праворуч, а водій у зустрічному напрямку — ліворуч. Читаємо пункт 16.13 ПДР:

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"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь №1

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