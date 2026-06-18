Тест ПДД о проезде перекрестков: треть водителей ошибается

Тест ПДД на перекрестке: кто кого должен пропускать
Задача на тему о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке велосипедист едет прямо, пешеход переходит дорогу, синий автомобиль поворачивает направо, а красный — налево. Кому должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедисту и пешеходу.
- Только велосипедисту.
- Только встречному автомобилю.
- Только пешеходу.
- Должен уступить дорогу всем.
- Должен проехать первым.
Разбор задачи
Согласно пункту 16.2 ПДД, на любых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.
Следовательно, водитель синего автомобиля должен пропустить велосипедиста и пешехода. Но он не должен уступать дорогу красной машине, поскольку поворачивает направо, а водитель во встречном направлении — налево. Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ №1
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