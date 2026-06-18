Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на перекрестке: кто кого должен пропускать

Тест ПДД на перекрестке: кто кого должен пропускать

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 20:40
Тест ПДД о проезде перекрестков: треть водителей ошибается
Схема движения транспортных средств и пешеходов на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке велосипедист едет прямо, пешеход переходит дорогу, синий автомобиль поворачивает направо, а красный — налево. Кому должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Велосипедисту и пешеходу.
  2. Только велосипедисту.
  3. Только встречному автомобилю.
  4. Только пешеходу.
  5. Должен уступить дорогу всем.
  6. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто кого пропускає

Согласно пункту 16.2 ПДД, на любых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.

Следовательно, водитель синего автомобиля должен пропустить велосипедиста и пешехода. Но он не должен уступать дорогу красной машине, поскольку поворачивает направо, а водитель во встречном направлении — налево. Читаем пункт 16.13 ПДД:

Читайте также:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации