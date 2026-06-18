Тест ПДД о проезде перекрестков: треть водителей ошибается

Схема движения транспортных средств и пешеходов на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке велосипедист едет прямо, пешеход переходит дорогу, синий автомобиль поворачивает направо, а красный — налево. Кому должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Велосипедисту и пешеходу. Только велосипедисту. Только встречному автомобилю. Только пешеходу. Должен уступить дорогу всем. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Согласно пункту 16.2 ПДД, на любых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.

Следовательно, водитель синего автомобиля должен пропустить велосипедиста и пешехода. Но он не должен уступать дорогу красной машине, поскольку поворачивает направо, а водитель во встречном направлении — налево. Читаем пункт 16.13 ПДД:

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"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ №1

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