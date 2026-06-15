Тест ПДД на сложном перекрестке: кто проедет предпоследним

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков. Синий и зеленый автомобили едут прямо, трамвай поворачивает направо, а серое и красное авто — налево. Водитель какого транспортного средства проедет перекресток предпоследним в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Водитель трамвая.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета. Перед синим и красным автомобилями стоит знак 2.3 "Главная дорога". Перед трамваем, серым и зеленым автомобилями установлен знак 2.1 "Уступить дорогу".

Синий и красный автомобили имеют преимущество, так как находятся на главной дороге. Трамвай не имеет преимущества перед ними, он находится на второстепенной дороге.

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Согласно пункту 16.13 ПДД, при движении встречных транспортных средств по главной дороге водитель, поворачивающий налево, должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся прямо. Поэтому первым едет синий автомобиль, а вторым — красный.

Далее разъезжаются транспортные средства на второстепенной дороге. Трамвай, согласно пункту 16.12 ПДД, имеет преимущество перед безрельсовыми машинами на равнозначной дороге независимо от направления своего движения, поэтому он проезжает третьим.

В конце остаются серый и зеленый автомобили. Водитель серого авто поворачивает налево с встречного направления, поэтому согласно пункту 16.13 ПДД он должен пропустить зеленый автомобиль, который едет прямо. Серая машина проедет перекресток последней, а зеленая — предпоследней.

Правильный ответ №4

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