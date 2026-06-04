Тест ПДД для опытных: какой знак запрещает движение прямо

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих, информационно-указательных и приоритетных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 и 4.1. Какой из них запрещает транспортным средствам двигаться прямо?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 1. Знак 2. Знаки 1 и 2. Знак 3. Знаки 2 и 3. Знак 4.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Знак 2 : 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях. Также позволяет разворот транспортных средств.

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Знак 3 : 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Знак 4 : 4.1 "Движение прямо" разрешает проезд только в указанном направлении.

Правильный ответ №2

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