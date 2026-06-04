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Главная Авто Тест ПДД для опытных: какой знак запрещает движение прямо

Тест ПДД для опытных: какой знак запрещает движение прямо

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 20:40
Тест ПДД для опытных: какой знак запрещает движение прямо
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих, информационно-указательных и приоритетных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 и 4.1. Какой из них запрещает транспортным средствам двигаться прямо?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знаки 1 и 2.
  4. Знак 3.
  5. Знаки 2 и 3.
  6. Знак 4.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє рух прямо

Знак 1: 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Знак 2: 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях. Также позволяет разворот транспортных средств.

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Знак 3: 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Знак 4: 4.1 "Движение прямо" разрешает проезд только в указанном направлении.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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