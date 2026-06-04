Тест ПДД для опытных: какой знак запрещает движение прямо
Задача на знание требований предписывающих, информационно-указательных и приоритетных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 и 4.1. Какой из них запрещает транспортным средствам двигаться прямо?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знаки 1 и 2.
- Знак 3.
- Знаки 2 и 3.
- Знак 4.
Разбор задачи
Знак 1: 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".
Знак 2: 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях. Также позволяет разворот транспортных средств.
Знак 3: 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.
Знак 4: 4.1 "Движение прямо" разрешает проезд только в указанном направлении.
Правильный ответ №2
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