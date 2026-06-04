Тест ПДР для досвідчених: який знак забороняє рух прямо
Задача на знання вимог наказових, інформаційно-вказівних та пріоритетних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 та 4.1. Який з них забороняє транспортним засобам рухатися прямо?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знаки 1 та 2.
- Знак 3.
- Знаки 2 та 3.
- Знак 4.
Розбір задачі
Знак 1: 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".
Знак 2: 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Також дозволяє розворот транспортних засобів.
Знак 3: 2.5 "Перевага зустрічного руху" забороняється в’їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці.
Знак 4: 4.1 "Рух прямо" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.
Правильна відповідь №2
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