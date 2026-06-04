Тест ПДР для досвідчених: який знак забороняє рух прямо

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових, інформаційно-вказівних та пріоритетних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 та 4.1. Який з них забороняє транспортним засобам рухатися прямо?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2. Знаки 1 та 2. Знак 3. Знаки 2 та 3. Знак 4.

Розбір задачі

Знак 1 : 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Знак 2 : 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Також дозволяє розворот транспортних засобів.

Читайте також:

Знак 3 : 2.5 "Перевага зустрічного руху" забороняється в’їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці.

Знак 4 : 4.1 "Рух прямо" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: