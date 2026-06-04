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Головна Авто Тест ПДР для досвідчених: який знак забороняє рух прямо

Тест ПДР для досвідчених: який знак забороняє рух прямо

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 20:40
Тест ПДР для досвідчених: який знак забороняє рух прямо
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових, інформаційно-вказівних та пріоритетних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.6, 4.6, 2.5 та 4.1. Який з них забороняє транспортним засобам рухатися прямо?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знаки 1 та 2.
  4. Знак 3.
  5. Знаки 2 та 3.
  6. Знак 4.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак забороняє рух прямо

Знак 1: 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Знак 2: 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Також дозволяє розворот транспортних засобів.

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Знак 3: 2.5 "Перевага зустрічного руху" забороняється в’їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці.

Знак 4: 4.1 "Рух прямо" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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