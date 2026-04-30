Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух легковиків

Три дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.34, 5.4 та 4.14. Який з них забороняє рух легкових автомобілів?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знак 3. Знаки 2 та 3. Знаки 2 та 1. Знак 2. Усі зображені знаки. Жоден з зображених знаків.

Розбір задачі



Знак 1 : 5.34 "Житлова зона" інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені ПДР.

Знак 2 : 5.4 "Кінець дороги для автомобілів" застосовується для позначення кінця дороги, відміченої знаком 5.3 "Дорога для автомобілів". На цій дорозі діють особливі умови, що забороняють рух пішоходів, велосипедистів, тракторів та тихохідних транспортних засобів.

Знак 3 : 4.14 "Доріжка для велосипедистів" дозволяє рух на велосипедах, а також рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.

Читайте також:

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: