Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволенний рух авто
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля запропоновані чотири траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити шлях у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Прямо, ліворуч і розворот.
- Праворуч.
- Прямо та праворуч.
- Всі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті встановлено знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" (дозволяє рух лише у вказаних напрямках, а також розворот з крайньої лівої смуги). Тобто поворот праворуч заборонений.
Також є знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Це означає, що обидві смуги призначені для руху в одному напрямку. Отже, розворот заборонений, адже водій у такому разі опиниться на зустрічній смузі.
Червоний автомобіль під’їхав до перехрестя в крайній правій смузі. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Таким чином поворот ліворуч також водієві заборонений.
Дозволеним залишається лише рух прямо.
Правильна відповідь №1
