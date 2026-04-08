Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволенний рух авто

Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволенний рух авто

Дата публікації: 8 квітня 2026 20:40
Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволенний рух авто
Схеми варіантів руху для авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля запропоновані чотири траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити шлях у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Прямо, ліворуч і розворот.
  4. Праворуч.
  5. Прямо та праворуч.
  6. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На перехресті встановлено знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" (дозволяє рух лише у вказаних напрямках, а також розворот з крайньої лівої смуги). Тобто поворот праворуч заборонений.

Також є знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Це означає, що обидві смуги призначені для руху в одному напрямку. Отже, розворот заборонений, адже водій у такому разі опиниться на зустрічній смузі.

Червоний автомобіль під’їхав до перехрестя в крайній правій смузі. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Таким чином поворот ліворуч також водієві заборонений.

Дозволеним залишається лише рух прямо.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
