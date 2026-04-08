Тест ПДД для опытных водителей: куда разрешено движение авто

Схемы вариантов движения для авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю красного автомобиля предложены четыре траектории для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить путь в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Прямо, налево и разворот. Направо. Прямо и направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или налево" (разрешает движение только в указанных направлениях, а также разворот с крайней левой полосы). То есть поворот направо запрещен.

Также есть знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Это означает, что обе полосы предназначены для движения в одном направлении. Следовательно, разворот запрещен, ведь водитель в таком случае окажется на встречной полосе.

Красный автомобиль подъехал к перекрестку в крайней правой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Таким образом поворот налево также водителю запрещен.

Разрешенным остается только движение прямо.

Правильный ответ №1

