Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тест ПДД для опытных водителей: куда разрешено движение авто

Тест ПДД для опытных водителей: куда разрешено движение авто

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 20:40
Схемы вариантов движения для авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю красного автомобиля предложены четыре траектории для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить путь в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо, налево и разворот.
  4. Направо.
  5. Прямо и направо.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или налево" (разрешает движение только в указанных направлениях, а также разворот с крайней левой полосы). То есть поворот направо запрещен.

Также есть знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Это означает, что обе полосы предназначены для движения в одном направлении. Следовательно, разворот запрещен, ведь водитель в таком случае окажется на встречной полосе.

Красный автомобиль подъехал к перекрестку в крайней правой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Таким образом поворот налево также водителю запрещен.

Разрешенным остается только движение прямо.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации