Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение легковушек

Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение легковушек

Дата публикации 30 апреля 2026 20:40
Три дорожных знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 5.34, 5.4 и 4.14. Какой из них запрещает движение легковых автомобилей?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 3.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знаки 2 и 1.
  4. Знак 2.
  5. Все изображенные знаки.
  6. Ни один из изображенных знаков.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє рух авто
Знак 1: 5.34 "Жилая зона" информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные ПДД.

Знак 2: 5.4 "Конец дороги для автомобилей" применяется для обозначения конца дороги, отмеченной знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". На этой дороге действуют особые условия, запрещающие движение пешеходов, велосипедистов, тракторов и тихоходных транспортных средств.

Знак 3: 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает движение на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые двигаются в креслах колесных. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Читайте также:

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
