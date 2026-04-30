Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение легковушек

Три дорожных знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 5.34, 5.4 и 4.14. Какой из них запрещает движение легковых автомобилей?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 3. Знаки 2 и 3. Знаки 2 и 1. Знак 2. Все изображенные знаки. Ни один из изображенных знаков.

Разбор задачи



Знак 1 : 5.34 "Жилая зона" информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные ПДД.

Знак 2 : 5.4 "Конец дороги для автомобилей" применяется для обозначения конца дороги, отмеченной знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". На этой дороге действуют особые условия, запрещающие движение пешеходов, велосипедистов, тракторов и тихоходных транспортных средств.

Знак 3 : 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает движение на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые двигаются в креслах колесных. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Правильный ответ №1

