Авто Складний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати

Складний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати

Дата публікації: 29 квітня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті з регулювальником. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони. Мотоцикліст проїжджає прямо з правого боку постового, водії синього та червоного авто повертають праворуч з боку грудей та спини відповідно, а водій зеленої машини повертає ліворуч з лівого боку регулювальника. Хто з них може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Мотоцикліст і водій червоного автомобіля.
  2. Мотоцикліст.
  3. Водій червоного автомобіля.
  4. Водії червоного та синього автомобілів.
  5. Водії зеленого та синього автомобілів.
  6. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може проїхати

Згідно з пунктом 8.8 ПДР, коли у регулювальника руки витягнуті в сторони, з лівого та правого боків нерейковим транспортним засобам дозволено рух прямо та праворуч. З боку грудей та спини рух усіх транспортних засобів заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Читайте також:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
