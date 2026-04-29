Складний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони. Мотоцикліст проїжджає прямо з правого боку постового, водії синього та червоного авто повертають праворуч з боку грудей та спини відповідно, а водій зеленої машини повертає ліворуч з лівого боку регулювальника. Хто з них може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Мотоцикліст і водій червоного автомобіля.
- Мотоцикліст.
- Водій червоного автомобіля.
- Водії червоного та синього автомобілів.
- Водії зеленого та синього автомобілів.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 8.8 ПДР, коли у регулювальника руки витягнуті в сторони, з лівого та правого боків нерейковим транспортним засобам дозволено рух прямо та праворуч. З боку грудей та спини рух усіх транспортних засобів заборонено.
Правильна відповідь №2
