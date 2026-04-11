Тест ПДР про пріоритети: хто має проїхати першим

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. На перехресті, де встановлені знаки пріоритету та працює світлофор, водій трамвая повертає ліворуч, а водій білого автомобіля проїжджає прямо. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій трамвая. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, перевагу має біле авто. Але працює світлофор, і саме він головний.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Також читаємо пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Далі застосовуємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Правильна відповідь №1

