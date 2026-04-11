Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР про пріоритети: хто має проїхати першим

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 19:40
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. На перехресті, де встановлені знаки пріоритету та працює світлофор, водій трамвая повертає ліворуч, а водій білого автомобіля проїжджає прямо. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водій трамвая.
  2. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, перевагу має біле авто. Але працює світлофор, і саме він головний.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Також читаємо пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Далі застосовуємо пункт 16.7 ПДР

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Правильна відповідь №1

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації