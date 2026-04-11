Главная Авто Тест ПДД о приоритетах: кто должен проехать первым

Тест ПДД о приоритетах: кто должен проехать первым

Дата публикации 11 апреля 2026 19:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. На перекрестке, где установлены знаки приоритета и работает светофор, водитель трамвая поворачивает налево, а водитель белого автомобиля проезжает прямо. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель трамвая.
  2. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, преимущество имеет белое авто. Но работает светофор, и именно он главный.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Также читаем пункт 16.1 ПДД:

"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".

Далее применяем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Правильный ответ №1

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
