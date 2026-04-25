Тест ПДР з регулювальником: хто проїде першим

Тест ПДР з регулювальником: хто проїде першим

Дата публікації: 25 квітня 2026 19:40
Тест ПДР з регулювальником: хто проїде першим
Перехрестя з регулювальником. Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. На перехресті регулювальник стоїть з опущеними руками, трамвай має намір проїхати прямо, а червона машина — повернути праворуч. Як має вчинити водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua..

Варіанти відповіді

  1. Проїхати першим.
  2. Дати дорогу трамваю.
  3. Почекати іншого сигналу регулювальника.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно з пунктом 8.8 (а) ПДР, якщо руки регулювальника опущені, то з лівого та правого боків дозволений рух трамвая прямо, а нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч.

Тобто обидва водії можуть їхати далі.

Читайте також:

Згідно з пунктом 16.7 ПДР, якщо сигнал регулювальника дозволяє одночасно рух трамвая та нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху.

Отже, водій авто має спочатку пропустити трамвай.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
