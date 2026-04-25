Тест ПДД с регулировщиком: кто проедет первым
Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. На перекрестке регулировщик стоит с опущенными руками, трамвай намерен проехать прямо, а красная машина — повернуть направо. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.
Варианты ответа
- Проехать первым.
- Уступить дорогу трамваю.
- Подождать другого сигнала регулировщика.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, если руки регулировщика опущены, то с левой и правой стороны разрешено движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо.
То есть оба водителя могут ехать дальше.
Согласно пункту 16.7 ПДД, если сигнал регулировщика позволяет одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.
Следовательно, водитель авто должен сначала пропустить трамвай.
Правильный ответ №2
