Видео

Авто | Тест ПДД с регулировщиком: кто проедет первым

Тест ПДД с регулировщиком: кто проедет первым

Дата публикации 25 апреля 2026 19:40
Тест ПДД с регулировщиком: кто проедет первым
Перекресток с регулировщиком. Рисунок: Exist.ua

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. На перекрестке регулировщик стоит с опущенными руками, трамвай намерен проехать прямо, а красная машина — повернуть направо. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Проехать первым.
  2. Уступить дорогу трамваю.
  3. Подождать другого сигнала регулировщика.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, если руки регулировщика опущены, то с левой и правой стороны разрешено движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо.

То есть оба водителя могут ехать дальше.

Согласно пункту 16.7 ПДД, если сигнал регулировщика позволяет одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.

Следовательно, водитель авто должен сначала пропустить трамвай.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
