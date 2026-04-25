Тест ПДД с регулировщиком: кто проедет первым

Перекресток с регулировщиком. Рисунок: Exist.ua

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. На перекрестке регулировщик стоит с опущенными руками, трамвай намерен проехать прямо, а красная машина — повернуть направо. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

Проехать первым. Уступить дорогу трамваю. Подождать другого сигнала регулировщика.

Разбор задачи

Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, если руки регулировщика опущены, то с левой и правой стороны разрешено движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо.

То есть оба водителя могут ехать дальше.

Согласно пункту 16.7 ПДД, если сигнал регулировщика позволяет одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.

Следовательно, водитель авто должен сначала пропустить трамвай.

Правильный ответ №2

