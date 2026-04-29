Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке регулировщик стоит с руками вытянутыми в стороны. Мотоциклист проезжает прямо с правой стороны постового, водители синего и красного авто поворачивают направо со стороны груди и спины соответственно, а водитель зеленой машины поворачивает налево с левой стороны регулировщика. Кто из них может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
- Мотоциклист.
- Водитель красного автомобиля.
- Водители красного и синего автомобилей.
- Водители зеленого и синего автомобилей.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.8 ПДД, когда у регулировщика руки вытянуты в стороны, с левой и правой сторон нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств запрещено.
Правильный ответ №2
