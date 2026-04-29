Главная Авто Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать

Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать

Дата публикации 29 апреля 2026 20:40
Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать
Схема движения ТС на перекрестке с регулировщиком. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке регулировщик стоит с руками вытянутыми в стороны. Мотоциклист проезжает прямо с правой стороны постового, водители синего и красного авто поворачивают направо со стороны груди и спины соответственно, а водитель зеленой машины поворачивает налево с левой стороны регулировщика. Кто из них может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
  2. Мотоциклист.
  3. Водитель красного автомобиля.
  4. Водители красного и синего автомобилей.
  5. Водители зеленого и синего автомобилей.
  6. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може проїхати

Согласно пункту 8.8 ПДД, когда у регулировщика руки вытянуты в стороны, с левой и правой сторон нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств запрещено.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
