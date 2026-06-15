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Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті: хто проїде передостаннім

Тест ПДР на складному перехресті: хто проїде передостаннім

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 20:40
Тест ПДР на складному перехресті: хто проїде передостаннім
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. Синій та зелений автомобілі проїжджають прямо, трамвай повертає праворуч, а сіре та червоне авто — ліворуч. Водій якого транспортного засобу проїде перехрестя передостаннім у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій сірого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Водій червоного автомобіля.
  4. Водій зеленого автомобіля.
  5. Водій трамвая.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На нерегульованому перехресті встановлено знаки пріоритету. Перед синім та червоним автомобілями стоїть знак 2.3 "Головна дорога". Перед трамваєм, сірим та зеленим авто встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Синій та червоний автомобілі мають перевагу, адже перебувають на головній дорозі. Трамвай не має переваги перед ними, він знаходиться на другорядній дорозі.

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Згідно з пунктом 16.13 ПДР, під час руху зустрічних транспортних засобів головною дорогою, водій, який повертає ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що рухається прямо. Тому першим їде синій автомобіль, а другим — червоний.

Далі роз'їжджаються транспортні засоби на другорядній дорозі. Трамвай, згідно з пунктом 16.12 ПДР, має перевагу перед безрейковими машинами на рівнозначній дорозі незалежно від напрямку свого руху, тому він проїжджає третім.

Наприкінці залишаються сірий та зелений автомобілі. Водій сірого авто повертає ліворуч з зустрічного напрямку, тому за пунктом 16.13 ПДР він має пропустити зелене авто, яке їде прямо. Сіра машина проїде перехрестя останньою, а зелена — передостанньою.

Правильна відповідь №4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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