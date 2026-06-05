Складний тест ПДР: який знак забороняє рух тракторів
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.3, 5.1 та 5.34. В зоні дії якого з них забороняється рух тракторів та самохідних машин і механізмів?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- В зоні дії знаку 1.
- В зоні дії знаків 1 та 2.
- В зоні дії знаку 2.
- В зоні дії знаків 2 та 3.
- В зоні дії знаку 3.
- В зоні дії усіх зображених знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 5.3 "Дорога для автомобілів" застосовується для позначення дороги, призначеної лише для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, і на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 ПДР (за винятком пункту 27.3 ПДР).
Знак 2: 5.1 "Автомагістраль" застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.
Знак 3: 5.34 "Житлова зона" інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені ПДР.
Згідно з ПДР, рух тракторів забороняється на автомагістралях (знак 2) та дорогах для автомобілів (знак 1), а також в житлових (знак 3) та пішохідних зонах.
Правильна відповідь №6
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