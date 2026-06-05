Складний тест ПДР: який знак забороняє рух тракторів

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.3, 5.1 та 5.34. В зоні дії якого з них забороняється рух тракторів та самохідних машин і механізмів?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

В зоні дії знаку 1. В зоні дії знаків 1 та 2. В зоні дії знаку 2. В зоні дії знаків 2 та 3. В зоні дії знаку 3. В зоні дії усіх зображених знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 5.3 "Дорога для автомобілів" застосовується для позначення дороги, призначеної лише для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, і на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 ПДР (за винятком пункту 27.3 ПДР).

Знак 2 : 5.1 "Автомагістраль" застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.

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Знак 3 : 5.34 "Житлова зона" інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені ПДР.

Згідно з ПДР, рух тракторів забороняється на автомагістралях (знак 2) та дорогах для автомобілів (знак 1), а також в житлових (знак 3) та пішохідних зонах.

Правильна відповідь №6

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