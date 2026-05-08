Складний тест ПДР: чи дозволена зупинка автомобіля
Дата публікації: 8 травня 2026 20:40
Схема руху авто до пасажирки. Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання вимог дорожньої розмітки. На краї проїзної частини нанесено жовту переривчасту лінію. У цьому місці водій червоної машини має намір підібрати пасажирку. Чи дозволена зупинка автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено лише для посадки пасажирів.
- Заборонено.
Розбір задачі
Жовта переривчаста розмітка 1.10.1 наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. Вона позначає місця, де заборонено стоянку транспортних засобів з того боку, де її нанесено. При цьому зупинка дозволяється.
Правильна відповідь №1
