Головна Авто Складний тест ПДР: чи дозволена зупинка автомобіля

Складний тест ПДР: чи дозволена зупинка автомобіля

Дата публікації: 8 травня 2026 20:40
Схема руху авто до пасажирки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожньої розмітки. На краї проїзної частини нанесено жовту переривчасту лінію. У цьому місці водій червоної машини має намір підібрати пасажирку. Чи дозволена зупинка автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено лише для посадки пасажирів.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи можна зупинитися

Жовта переривчаста розмітка 1.10.1 наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. Вона позначає місця, де заборонено стоянку транспортних засобів з того боку, де її нанесено. При цьому зупинка дозволяється.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
