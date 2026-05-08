Складний тест ПДР: чи дозволена зупинка автомобіля

Схема руху авто до пасажирки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожньої розмітки. На краї проїзної частини нанесено жовту переривчасту лінію. У цьому місці водій червоної машини має намір підібрати пасажирку. Чи дозволена зупинка автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено лише для посадки пасажирів. Заборонено.

Розбір задачі

Жовта переривчаста розмітка 1.10.1 наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. Вона позначає місця, де заборонено стоянку транспортних засобів з того боку, де її нанесено. При цьому зупинка дозволяється.

Правильна відповідь №1

