Сложный тест ПДД: разрешена ли остановка автомобиля
Дата публикации 8 мая 2026 20:40
Схема движения авто к пассажирке. Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание требований дорожной разметки. На краю проезжей части нанесена желтая прерывистая линия. В этом месте водитель красной машины намерен подобрать пассажирку. Разрешена ли остановка автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешена.
- Разрешено только для посадки пассажиров.
- Запрещена.
Разбор задачи
Желтая прерывистая разметка 1.10.1 наносится у края проезжей части или по верху бордюра. Она обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. При этом остановка разрешается.
Правильный ответ №1
