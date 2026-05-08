Сложный тест ПДД: разрешена ли остановка автомобиля

Схема движения авто к пассажирке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожной разметки. На краю проезжей части нанесена желтая прерывистая линия. В этом месте водитель красной машины намерен подобрать пассажирку. Разрешена ли остановка автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешена. Разрешено только для посадки пассажиров. Запрещена.

Разбор задачи

Желтая прерывистая разметка 1.10.1 наносится у края проезжей части или по верху бордюра. Она обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. При этом остановка разрешается.

Правильный ответ №1

