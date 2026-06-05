Сложный тест ПДД: какой знак запрещает движение тракторов

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.3, 5.1 и 5.34. В зоне действия какого из них запрещается движение тракторов и самоходных машин и механизмов?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

В зоне действия знака 1. В зоне действия знаков 1 и 2. В зоне действия знака 2. В зоне действия знаков 2 и 3. В зоне действия знака 3. В зоне действия всех изображенных знаков.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.3 "Дорога для автомобилей" применяется для обозначения дороги, предназначенной только для движения автомобилей, автобусов и мотоциклов, и на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27 ПДД (за исключением пункта 27.3 ПДД).

Знак 2 : 5.1 "Автомагистраль" применяется для обозначения дорог, на которых установлены соответствующие режимы движения согласно разделу 27 ПДД.

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Знак 3 : 5.34 "Жилая зона" информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные ПДД.

Согласно ПДД, движение тракторов запрещается на автомагистралях (знак 2) и дорогах для автомобилей (знак 1), а также в жилых (знак 3) и пешеходных зонах.

Правильный ответ №6

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