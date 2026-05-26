Тест ПДД о развороте: разрешен ли водителю маневр

Схема разворота авто на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водитель красного автомобиля намерен развернуться. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разрешено. Запрещено.

На перекрестке водитель красного авто видит перед собой знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" который указывает направление движения направо на перекрещиваемой дороге, где организовано одностороннее движение.

В пункте 10.7 ПДД четко перечислены места, где разворот запрещен (тоннели, мосты, железнодорожные переезды и т.д.). Среди запрещенных для разворота мест перекресток отсутствует.

