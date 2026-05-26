Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію маневр

Схема розвороту авто на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водій червоного автомобіля має намір розвернутися. Чи дозволено йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного авто бачить перед собою знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" який вказує напрямок руху праворуч на перехрещуваній дорозі, де організовано односторонній рух.

У пункті 10.7 ПДР чітко перелічено місця, де розворот заборонений (тунелі, мости, залізничні переїзди тощо). Серед заборонених для розвороту місць перехрестя відсутнє.

Правильна відповідь №1

