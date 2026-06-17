Підступний тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Схема повороту на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На регульованому перехресті два автомобілі планують виконати поворот праворуч. Водій червоного авто маневрує з крайньої правої смуги, а водій жовтого — з крайньої лівої смуги. Чи дозволяється водієві жовтої машини повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови надання переваги в русі іншим транспортним засобам. Забороняється.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє виконання повороту праворуч з обох смуг руху одночасно.

Рух на перехресті регулюється світлофором, на якому горить червоний заборонний сигнал. Поруч з червоним сигналом на рівні основної секції встановлено білу табличку з зеленою стрілкою (праворуч). Водій червоного автомобіля у крайній правій смузі має право виконати поворот.

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Згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР, стрілка зеленого кольору на білій табличці, що встановлена на рівні червоного сигналу світлофора, дозволяє рух праворуч при ввімкненому червоному сигналі виключно з крайньої правої смуги.

Попри те, що дорожній знак 5.16 дозволяє поворот праворуч з обох смуг, дія білої таблички з зеленою стрілкою поширюється лише на крайній правий ряд.

Водієві жовтого автомобіля у зображеній ситуації необхідно дочекатися ввімкнення зеленого сигналу на основній секції світлофора, після чого він зможе повернути праворуч.

Правильна відповідь №3

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