Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На регулируемом перекрестке два автомобиля собираются повернуть направо. Водитель красного автомобиля маневрирует с крайней правой полосы, а водитель желтого — с крайней левой. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается при условии предоставления преимущества в движении другим транспортным средствам.
- Запрещается.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот направо с обеих полос движения одновременно.
Движение на перекрестке регулируется светофором, на котором горит красный запрещающий сигнал. Рядом с красным сигналом на уровне основной секции установлена белая табличка с зеленой стрелкой (направо). Водитель красного автомобиля в крайней правой полосе имеет право выполнить поворот.
Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, стрелка зеленого цвета на белой табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора, разрешает движение направо при включенном красном сигнале исключительно с крайней правой полосы.
Несмотря на то, что дорожный знак 5.16 разрешает поворот направо с обеих полос, действие белой таблички с зеленой стрелкой распространяется только на крайнюю правую полосу.
Водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации необходимо дождаться включения зеленого сигнала на основной секции светофора, после чего он сможет повернуть направо.
Правильный ответ №3
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