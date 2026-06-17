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Главная Авто Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо

Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 20:40
Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо
Схема поворота на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На регулируемом перекрестке два автомобиля собираются повернуть направо. Водитель красного автомобиля маневрирует с крайней правой полосы, а водитель желтого — с крайней левой. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается при условии предоставления преимущества в движении другим транспортным средствам.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот направо с обеих полос движения одновременно.

Движение на перекрестке регулируется светофором, на котором горит красный запрещающий сигнал. Рядом с красным сигналом на уровне основной секции установлена белая табличка с зеленой стрелкой (направо). Водитель красного автомобиля в крайней правой полосе имеет право выполнить поворот.

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Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, стрелка зеленого цвета на белой табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора, разрешает движение направо при включенном красном сигнале исключительно с крайней правой полосы.

Несмотря на то, что дорожный знак 5.16 разрешает поворот направо с обеих полос, действие белой таблички с зеленой стрелкой распространяется только на крайнюю правую полосу.

Водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации необходимо дождаться включения зеленого сигнала на основной секции светофора, после чего он сможет повернуть направо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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