Сложный тест ПДД: кто из водителей имеет преимущество на участке дороги

Запутанный тест ПДД: кто из водителей должен уступить дорогу другим
Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водитель красного автомобиля разворачивается, водитель белого едет прямо, а водитель синего начинает движение с обочины. В каком порядке транспортные средства пройдут участок дороги в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, белый, красный.
- Синий автомобиль, красный, белый.
- Белый автомобиль, красный, синий.
- Белый автомобиль, синий, красный.
- Красный автомобиль, синий, белый.
- Красный автомобиль, белый, синий.
Разбор задачи
На участке дороги водитель белого автомобиля движется прямо без изменения направления движения.
В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, водитель красного автомобиля, выполняя разворот вне перекрестка с левой полосы, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, то есть белому авто.
Согласно пункту 10.1 ПДД, водитель синего автомобиля перед началом движения с обочины должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности для других участников движения. Это обязывает его уступить дорогу как белому, так и красному авто.
Итак, первым проедет белый автомобиль, вторым выполнит разворот красная машина, а последним начнет движение синее авто.
Правильный ответ №3
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