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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке со светофором: кто за кем проедет

Тест ПДД на перекрестке со светофором: кто за кем проедет

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 20:40
Полезный тест ПДД: какая последовательность движения транспортных средств
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков и приоритета движения, когда для всех горит зеленый сигнал светофора. Водитель белого автомобиля поворачивает направо, мотоциклист движется прямо, а водитель зеленой машины совершает разворот. В каком порядке они проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Мотоцикл, зеленый автомобиль, белый автомобиль.
  2. Мотоцикл, белый автомобиль, зеленый автомобиль.
  3. Зеленый автомобиль, мотоцикл, белый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль, белый автомобиль, мотоцикл.
  5. Белый автомобиль, мотоцикл, зеленый автомобиль.
  6. Белый автомобиль, зеленый автомобиль, мотоцикл.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Мотоциклист и водитель зеленого автомобиля движутся на зеленый сигнал светофора. Водитель белого автомобиля видит основной красный сигнал, но для него включена дополнительная зеленая секция со стрелкой вправо.

Согласно пункту 16.9 ПДД, при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

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Таким образом, белый автомобиль должен пропустить мотоцикл и зеленый автомобиль, поэтому он проедет последним.

Порядок проезда мотоциклиста и водителя зеленой машины определяется пунктом 16.6 ПДД. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо.

Мотоциклист едет по встречной полосе прямо, поэтому зеленый автомобиль, который разворачивается, должен его пропустить.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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