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Главная Авто Запутанный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Запутанный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: кто проедет перекресток первым и последним
Схема проезда перекрестка. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков, а также о движении транспортных средств со специальными сигналами. На нерегулируемом перекрестке находятся четыре транспортных средства. Среди них есть автомобиль скорой помощи с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задания дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Грузовик первым, желтый автомобиль последним.
  2. Желтый автомобиль и скорая помощь первыми, зеленый — последним.
  3. Скорая первая, желтый автомобиль последний.
  4. Скорая помощь и желтый автомобиль первые, грузовик последний.
  5. Грузовик первый, зеленый автомобиль последний.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

В соответствии с пунктом 3.1 ПДД, автомобиль скорой медицинской помощи с включенным синим мигающим маячком и специальным звуковым сигналом имеет абсолютное преимущество в движении независимо от знаков приоритета, поэтому скорая проезжает первой.

Далее разъезд происходит в соответствии со знаками приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и табличкой 7.8 "Направление главной дороги". На главной дороге находится грузовой автомобиль, поэтому он проезжает вторым.

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Желтый и зеленый автомобили находятся на равнозначных между собой второстепенных дорогах. Согласно пункту 16.12 ПДД, при разъезде на равнозначных дорогах действует правило помехи справа. Для водителя желтого автомобиля зеленый автомобиль является препятствием с правой стороны. Поэтому зеленый автомобиль проезжает третьим, а желтый — последним.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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