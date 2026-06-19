Тест ПДД про проезд перекрестка с сужением дороги

Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: Pinterest

Задача по темам о проезде перекрестков и начале движения и изменении его направления. Все четыре транспортных средства едут прямо. При этом водителей красного и синего автомобилей за перекрестком ждет сужение дороги. Кто из четырех водителей проедет первым в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на Pinterest.

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель оранжевого автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, а значит, обязан подождать в соответствии с пунктом 16.11 ПДД.

Водитель оранжевого автомобиля находится на главной дороге, но к нему с правой стороны также по главной дороге приближаются синяя и красная машины. Согласно пункту 16.12 ПДД, водитель оранжевого пикапа обязан их пропустить, так как у него есть помеха справа.

Водители синего и красного автомобилей выезжают с двухполосной дороги на дорогу с одной полосой. Знаками или разметкой в изображенной ситуации не определено, чья именно полоса исчезает, поэтому читаем пункт 10.11 ПДД:

Читайте также:

"В случае, если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не определена настоящими Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Таким образом, первым проедет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: