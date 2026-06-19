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Главная Авто Сложный тест ПДД: кто проедет перекресток первым

Сложный тест ПДД: кто проедет перекресток первым

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 20:40
Тест ПДД про проезд перекрестка с сужением дороги
Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: Pinterest

Задача по темам о проезде перекрестков и начале движения и изменении его направления. Все четыре транспортных средства едут прямо. При этом водителей красного и синего автомобилей за перекрестком ждет сужение дороги. Кто из четырех водителей проедет первым в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на Pinterest.

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водитель оранжевого автомобиля.
  4. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, а значит, обязан подождать в соответствии с пунктом 16.11 ПДД.

Водитель оранжевого автомобиля находится на главной дороге, но к нему с правой стороны также по главной дороге приближаются синяя и красная машины. Согласно пункту 16.12 ПДД, водитель оранжевого пикапа обязан их пропустить, так как у него есть помеха справа.

Водители синего и красного автомобилей выезжают с двухполосной дороги на дорогу с одной полосой. Знаками или разметкой в изображенной ситуации не определено, чья именно полоса исчезает, поэтому читаем пункт 10.11 ПДД:

Читайте также:

"В случае, если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не определена настоящими Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Таким образом, первым проедет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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