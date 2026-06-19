Тест ПДР про проїзд перехрестя зі звуженням дороги

Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: Pinterest

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Усі чотири транспортні засоби проїжджають прямо. При чому на водіїв червоного та синього автомобілів за перехрестям чекає звуження дороги. Хто з чотирьох водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Pinterest.

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій помаранчевого автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", водій білого автомобіля перебуває на другорядній дорозі, а отже змушений зачекати, згідно з пунктом 16.11 ПДР.

Водій помаранчевого авто перебуває на головній дорозі, але до нього з правого боку також по головній наближаються синя та червона машини. За пунктом 16.12 ПДР, водій помаранчевого пікапа зобовʼязаний їх пропустити, адже має перешкоду праворуч.

Водії синього та червоного автомобіля потрапляють з двосмугової дороги на дорогу з однією смугою. Знаками або розміткою у зображеній ситуації не визначено, чия саме смуга зникає, читаємо пункт 10.11 ПДР:

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"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Таким чином першим проїде водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: