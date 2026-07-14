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Головна Авто Тест ПДР на перехресті зі світлофором: хто за ким проїде

Тест ПДР на перехресті зі світлофором: хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 20:40
Корисний тест ПДР: яка черговість руху транспортних засобів
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть та пріоритет руху, коли для усіх горить зелений сигнал світлофора. Водій білого автомобіля повертає праворуч, мотоцикліст рухається прямо, а водій зеленої машини виконує розворот. В якому порядку вони проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Мотоцикл, зелений автомобіль, білий автомобіль.
  2. Мотоцикл, білий автомобіль, зелений автомобіль.
  3. Зелений автомобіль, мотоцикл, білий автомобіль.
  4. Зелений автомобіль, білий автомобіль, мотоцикл.
  5. Білий автомобіль, мотоцикл, зелений автомобіль.
  6. Білий автомобіль, зелений автомобіль, мотоцикл.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Мотоцикліст та водій зеленого автомобіля рухаються на зелений сигнал світлофора. Водій білого автомобіля бачить основний червоний сигнал, але для нього ввімкнена додаткова зелена секція зі стрілкою праворуч.

Згідно з пунктом 16.9 ПДР, під час руху в напрямку стрілки, ввімкненої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.

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Таким чином, білий автомобіль повинен пропустити мотоцикл та зелене авто, тому він проїде останнім.

Черговість проїзду мотоцикліста та водія зеленої машини визначається пунктом 16.6 ПДР. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються у зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.

Мотоцикліст їде зустрічною смугою прямо, тому зелений автомобіль, який розвертається, має його пропустити.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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