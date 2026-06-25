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Головна Авто Тест ПДР для грамотних водіїв: чи може вантажівка рухатися вперед

Тест ПДР для грамотних водіїв: чи може вантажівка рухатися вперед

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 20:40
Тест ПДР про вантажівку, в якому помилилися 56% водіїв
Напрямок руху вантажівки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. На трасі з трьома смугами руху в один бік водій вантажівки рухається крайньою лівою смугою. Чи може він продовжувати рух прямо у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Не може.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений рух прямо

Знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів та складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т.

Але, згідно з табличкою 7.1.1 "Відстань до об’єкта", місце запровадження відповідного обмеження наступає лише за 300 метрів.

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Втім, водій вантажівки все одно не може рухатися вперед цією смугою. Згідно з пунктом 11.6 ПДР, на дорогах, які мають три та більше смуг для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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