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Главная Авто Тест ПДД для грамотных водителей: может ли грузовик двигаться вперед

Тест ПДД для грамотных водителей: может ли грузовик двигаться вперед

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 20:40
Тест ПДД о грузовике, в котором ошиблись 56% водителей
Направление движения грузовика. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. На трассе с тремя полосами движения в одну сторону водитель грузовика движется по крайней левой полосе. Может ли он продолжать движение прямо в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Может.
  2. Не может.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений рух прямо

Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т.

Однако согласно табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта", место введения соответствующего ограничения находится всего в 300 метрах.

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Впрочем, водитель грузовика все равно не может двигаться вперед по этой полосе. Согласно пункту 11.6 ПДД, на дорогах, имеющих три и более полосы движения в одном направлении, грузовым автомобилям с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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