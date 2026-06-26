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Головна Авто Каверзний тест ПДР: хто може продовжити рух

Каверзний тест ПДР: хто може продовжити рух

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 20:40
Складний тест ПДР на перехресті, де помилилися 91% водіїв
Схема проїзду авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водій червоного автомобіля має намір їхати прямо, а водій сірої машини — повернути праворуч. Хто з них може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише водій червоного автомобіля.
  2. Лише водій сірого автомобіля.
  3. Обидва можуть продовжувати рух.
  4. Обидва не можуть продовжувати рух.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може продовжити рух

На перехресті встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами (тобто на громадський транспорт).

Зелена стрілка у додатковій секції світлофора не скасовує дію цього знаку, адже згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету, а знак 4.1 є наказовим.

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Таким чином водій сірого автомобіля не має права повернути ліворуч.

Водій червоної машини також не може проїхати прямо, адже цьому заважає червоний сигнал світлофора в основній секції.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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