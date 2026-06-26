Складний тест ПДР на перехресті, де помилилися 91% водіїв

Каверзний тест ПДР: хто може продовжити рух
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водій червоного автомобіля має намір їхати прямо, а водій сірої машини — повернути праворуч. Хто з них може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій сірого автомобіля.
- Обидва можуть продовжувати рух.
- Обидва не можуть продовжувати рух.
Розбір задачі
На перехресті встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами (тобто на громадський транспорт).
Зелена стрілка у додатковій секції світлофора не скасовує дію цього знаку, адже згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету, а знак 4.1 є наказовим.
Таким чином водій сірого автомобіля не має права повернути ліворуч.
Водій червоної машини також не може проїхати прямо, адже цьому заважає червоний сигнал світлофора в основній секції.
Правильна відповідь №4
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