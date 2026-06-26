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Главная Авто Хитроумный тест ПДД: кто может продолжить движение

Хитроумный тест ПДД: кто может продолжить движение

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 20:40
Сложный тест ПДД на перекрестке, в котором ошиблись 91% водителей
Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водитель красного автомобиля намерен ехать прямо, а водитель серой машины — повернуть направо. Кто из них может продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель серого автомобиля.
  3. Оба могут продолжить движение.
  4. Оба не могут продолжать движение.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може продовжити рух

На перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (то есть на общественный транспорт).

Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора не отменяет действие этого знака, ведь согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета, а знак 4.1 является предписывающим.

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Таким образом, водитель серого автомобиля не имеет права повернуть налево.

Водитель красной машины также не может проехать прямо, ведь этому мешает красный сигнал светофора в основной секции.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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