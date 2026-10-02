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Головна Авто Заплутаний тест ПДР: хто проїде першим, а хто останнім

Заплутаний тест ПДР: хто проїде першим, а хто останнім

Ua ru
2 жовтня 2026 20:40
Тест з ПДР для уважних: хто кого має пропускати
Траєкторії руху чотирьох автомобілів. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху і зміну його напрямку. На ділянці дороги знаходяться чотири автомобілі. Синій та зелений повертають ліворуч, червоний повертає праворуч, а жовте таксі рухається прямо. Хто проїде першим та останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний і жовтий перші, зелений останній.
  2. Червоний перший, жовтий останній.
  3. Червоний перший, зелений останній.
  4. Синій перший, червоний останній.
  5. Синій перший, жовтий останній.
  6. Червоний і жовтий перші, синій останній.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На ділянці відсутні світлофори та знаки пріоритету. Але на малюнку немає перехрестя, адже зелений автомобіль виїжджає з території автозаправної станції, а жовте таксі — з житлової зони, про що свідчить знак 5.36 "Кінець житлової зони".

Згідно з пунктом 10.2 ПДР, водії, які виїжджають на дорогу з житлової зони, АЗС та інших прилеглих територій, зобов'язані поступитися всім транспортним засобам, що вже рухаються дорогою. Тому зелене та жовте авто дають дорогу червоному та синьому.

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Червоний автомобіль повертає праворуч і має перевагу над синім, який повертає ліворуч з зустрічного напрямку, згідно з пунктом 10.4 ПДР. Тому червоний проїжджає першим, а синій — другим.

Далі за тим самим правилом роз'їжджаються жовте таксі та зелена машина: таксі їде прямо, а зелений автомобіль повертає ліворуч і дає йому дорогу.

Таким чином, жовте таксі їде третім, а зелений автомобіль проїжджає останнім

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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