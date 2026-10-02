Тест з ПДР для уважних: хто кого має пропускати

Заплутаний тест ПДР: хто проїде першим, а хто останнім
Задача з теми про початок руху і зміну його напрямку. На ділянці дороги знаходяться чотири автомобілі. Синій та зелений повертають ліворуч, червоний повертає праворуч, а жовте таксі рухається прямо. Хто проїде першим та останнім у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний і жовтий перші, зелений останній.
- Червоний перший, жовтий останній.
- Червоний перший, зелений останній.
- Синій перший, червоний останній.
- Синій перший, жовтий останній.
- Червоний і жовтий перші, синій останній.
Розбір задачі
На ділянці відсутні світлофори та знаки пріоритету. Але на малюнку немає перехрестя, адже зелений автомобіль виїжджає з території автозаправної станції, а жовте таксі — з житлової зони, про що свідчить знак 5.36 "Кінець житлової зони".
Згідно з пунктом 10.2 ПДР, водії, які виїжджають на дорогу з житлової зони, АЗС та інших прилеглих територій, зобов'язані поступитися всім транспортним засобам, що вже рухаються дорогою. Тому зелене та жовте авто дають дорогу червоному та синьому.
Червоний автомобіль повертає праворуч і має перевагу над синім, який повертає ліворуч з зустрічного напрямку, згідно з пунктом 10.4 ПДР. Тому червоний проїжджає першим, а синій — другим.
Далі за тим самим правилом роз'їжджаються жовте таксі та зелена машина: таксі їде прямо, а зелений автомобіль повертає ліворуч і дає йому дорогу.
Таким чином, жовте таксі їде третім, а зелений автомобіль проїжджає останнім
Правильна відповідь №3
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