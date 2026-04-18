Хитрий тест ПДР: за якою траєкторію дозволений розворот

Схеми розвороту на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху на зміну його напрямку. Водію червоного автомобіля на вибір пропонуються дві траєкторії розвороту на перехресті. За якою з них він може виконати маневр, не порушуючи правил дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Якщо водій червоного автомобіля рушить за траєкторією А, то виконуючи поворот ліворуч, він виїде на зустрічну смугу. У випадку з траєкторією Б такого ризику немає.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

Читайте також:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: