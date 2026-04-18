Хитрий тест ПДР: за якою траєкторію дозволений розворот
Задача з теми про початок руху на зміну його напрямку. Водію червоного автомобіля на вибір пропонуються дві траєкторії розвороту на перехресті. За якою з них він може виконати маневр, не порушуючи правил дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Якщо водій червоного автомобіля рушить за траєкторією А, то виконуючи поворот ліворуч, він виїде на зустрічну смугу. У випадку з траєкторією Б такого ризику немає.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".
Правильна відповідь №2
