Хитрый тест ПДД: по какой траектории разрешен разворот
Задача по теме о начале движения на изменении его направления. Водителю красного автомобиля на выбор предлагаются две траектории разворота на перекрестке. По какой из них он может выполнить маневр, не нарушая правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Если водитель красного автомобиля двинется по траектории А, то выполняя поворот налево, он выедет на встречную полосу. В случае с траекторией Б такого риска нет.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
