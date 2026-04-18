Хитрый тест ПДД: по какой траектории разрешен разворот

Схемы разворота на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения на изменении его направления. Водителю красного автомобиля на выбор предлагаются две траектории разворота на перекрестке. По какой из них он может выполнить маневр, не нарушая правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Если водитель красного автомобиля двинется по траектории А, то выполняя поворот налево, он выедет на встречную полосу. В случае с траекторией Б такого риска нет.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

Читайте также:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: