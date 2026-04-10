Хитрый тест ПДД: разрешен ли поворот направо
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или налево", одновременно светится основной зеленый сигнал светофора и дополнительная зеленая стрелочка в направлении направо. Разрешено ли водителю выполнить поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. То есть в изображенной ситуации светофор аннулирует действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога". Но знак 4.5 "Движение прямо или налево" является информационно-указательным, поэтому он действует даже когда работает светофор.
Знак 4.5 разрешает движение только прямо или налево, а также разворот с крайней левой полосы. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам, то есть на общественный транспорт.
Правильный ответ №2
