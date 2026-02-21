Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД о повороте направо — какая траектория разрешена

Тест ПДД о повороте направо — какая траектория разрешена

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 19:00
Сложная задача по ПДД: только 21% водителей знает правильную траекторию поворота направо
Траектории поворота на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществах маршрутных транспортных средств. Какие из предложенных траекторий разрешены для водителей при повороте направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Траектории А и Г.
  2. Траектории Б и Г.
  3. Траектории Б, В и Г.
  4. Траектория В.
  5. Траектория Г.
  6. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Знак 5.10.2 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств" запрещает траекторию А. Он применяется для обозначения выезда на дорогу, где движение транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, осуществляется по специально выделенной полосе, обозначенной знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.

Также читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Траектория Б также запрещена.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Об этом же свидетельствует и знак 5.10.2.

Проезд по траектории В также противоречит Правилам дорожного движения.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"... в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Единственной разрешенной в изображенной ситуации является траектория Г.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации