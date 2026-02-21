Сложная задача по ПДД: только 21% водителей знает правильную траекторию поворота направо

Траектории поворота на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществах маршрутных транспортных средств. Какие из предложенных траекторий разрешены для водителей при повороте направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Траектории А и Г. Траектории Б и Г. Траектории Б, В и Г. Траектория В. Траектория Г. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Знак 5.10.2 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств" запрещает траекторию А. Он применяется для обозначения выезда на дорогу, где движение транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, осуществляется по специально выделенной полосе, обозначенной знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.

Также читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Траектория Б также запрещена.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Об этом же свидетельствует и знак 5.10.2.

Проезд по траектории В также противоречит Правилам дорожного движения.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"... в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Единственной разрешенной в изображенной ситуации является траектория Г.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Правильный ответ

№5

