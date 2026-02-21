Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР про поворот праворуч — яка траєкторія дозволена

Тест ПДР про поворот праворуч — яка траєкторія дозволена

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 19:00
Складна задача з ПДР: лише 21% водіїв знає правильну траєкторію повороту праворуч
Траєкторії повороту на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків і з тем про початок руху і зміну його напрямку та про переваги маршрутних транспортних засобів. Які з запропонованих траєкторій дозволені для водіїв при повороті праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторії А та Г.
  2. Траєкторії Б та Г.
  3. Траєкторії Б, В та Г.
  4. Траєкторія В.
  5. Траєкторія Г.
  6. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Знак 5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" забороняє траєкторію А. Він застосовується для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою, позначеною знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів. 

Також читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів"  або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів"  забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Траєкторія Б також заборонена. 

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Про це ж свідчить і знак 5.10.2.

Проїзд за траєкторією В також суперечить Правилам дорожнього руху.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"... у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Єдиною дозволеною у зображеній ситуації є траєкторія Г.

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації