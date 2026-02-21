Складна задача з ПДР: лише 21% водіїв знає правильну траєкторію повороту праворуч

Траєкторії повороту на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків і з тем про початок руху і зміну його напрямку та про переваги маршрутних транспортних засобів. Які з запропонованих траєкторій дозволені для водіїв при повороті праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Траєкторії А та Г. Траєкторії Б та Г. Траєкторії Б, В та Г. Траєкторія В. Траєкторія Г. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Знак 5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" забороняє траєкторію А. Він застосовується для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою, позначеною знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів.

Також читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Траєкторія Б також заборонена.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Про це ж свідчить і знак 5.10.2.

Проїзд за траєкторією В також суперечить Правилам дорожнього руху.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"... у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Єдиною дозволеною у зображеній ситуації є траєкторія Г.

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№5

