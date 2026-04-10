Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Автомобіль на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті встановлений знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", водночас світиться основний зелений сигнал світлофора та додаткова зелена стрілочка у напрямку праворуч. Чи дозволено водієві виконати поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто у зображеній ситуації світлофор анулює дію знака пріоритету 2.3 "Головна дорога". Але знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" є інформаційно-вказівним, тому він чинний навіть, коли працює світлофор.

Знак 4.5 дозволяє рух лише прямо або ліворуч, а також розворот з крайньої лівої смуги. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, тобто на громадський транспорт.

Правильна відповідь №2

