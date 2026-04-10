Головна Авто Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Дата публікації: 10 квітня 2026 20:40
Автомобіль на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті встановлений знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", водночас світиться основний зелений сигнал світлофора та додаткова зелена стрілочка у напрямку праворуч. Чи дозволено водієві виконати поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто у зображеній ситуації світлофор анулює дію знака пріоритету 2.3 "Головна дорога". Але знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" є інформаційно-вказівним, тому він чинний навіть, коли працює світлофор.

Знак 4.5 дозволяє рух лише прямо або ліворуч, а також розворот з крайньої лівої смуги. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, тобто на громадський транспорт.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
