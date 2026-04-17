Головна Авто Підступний тест ПДР: хто з водіїв дає дорогу іншому

Підступний тест ПДР: хто з водіїв дає дорогу іншому

Дата публікації: 17 квітня 2026 20:40
Підступний тест ПДР: хто з водіїв дає дорогу іншому
Схема руху автомобілів на ділянці. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля здає заднім ходом, водночас водій червоної машини виїжджає на дорогу та повертає праворуч. Траєкторії руху авто перетинаються. Водій якого автомобіля має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто кого пропускає

Водій синього авто рухається заднім ходом повз виїзд з АЗС. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух заднім ходом заборонено на перехрестях, але виїзд з заправки не є перехрестям, це прилегла територія. Тому маневр водію дозволений.

Червоне авто виїжджає з АЗС. Згідно з пунктом 10.2 ПДР, водій, що виїжджає на дорогу з прилеглої території, повинен дати дорогу всім учасникам дорожнього руху.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
